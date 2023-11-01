Вашингтон, 1 ноября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Если Израиль уничтожит ХАМАС, ему придётся вести полноценную войну с шиитской военизированной организацией «Хезболла», сообщила газета The New York Times.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Как отмечают авторы материала Мария Аби-Хабиб и Бен Хаббард, ливанская «Хезболла» — самый мощный узел в сети проиранских военизированных структур на Ближнем Востоке. В эту сеть входит и ХАМАС.

Чтобы сохранить свою репутацию как авангардной силы сопротивления на Ближнем Востоке, «Хезболла» не захочет оставаться в стороне, если ХАМАС потерпит поражение от израильской армии.

Последняя крупная война «Хезболлы» с Израилем произошла в 2006 году. С тех пор многое изменилось, и группировка располагает более совершенным оружием и кадрами с боевым опытом.

Авторы статьи привели высказывание министра иностранных дел Ливана Абдаллы Бу Хабиба о том, что никто в республике не хочет войны. Он отметил, что на Ливан оказывает давление Запад, требуя от властей страны сдерживать «Хезболлу».

Однако глава МИД Ливана добавил, что, если атаки на сектор Газа усилятся или если Израиль усилит обстрелы ливанской территории, «Хезболла» может не выдержать и отреагировать.

«Если ситуация в секторе Газа станет действительно плохой, это будет действительно плохо для всего региона, а не только для Ливана и Израиля», — привело издание слова министра.

ХАМАС 7 октября обстреляло израильскую территорию тремя тысячами ракет. Израиль отреагировал полномасштабными военными действиями, чтобы уничтожить ХАМАС. Сначала израильская армия сосредоточилась на объектах в Газе.

Затем операция израильской армии распространилась на Западный берег реки Иордан. Кроме того, израильские военные ведут обстрелы территории Ливана, преследуя цель атаковать расположения «Хезболлы».

Как заявил 30 октября глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, Израиль не прекратит борьбу по уничтожению ХАМАС, поскольку в случае отказа от неё считал бы себя проигравшей стороной.