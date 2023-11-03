Бейрут, 3 ноября, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Ливанская группировка «Хезболла» объявит о проведении всеобщей мобилизации, если Соединённые Штаты Америки не остановят бои в секторе Газа. Об этом сообщила газета Al-Jarida.

Sdusyria.org Хезболла

По информации источника, если США не остановят израильскую военную операцию в Газе, лидер «Хезболлы» шейх Хаса Насрулла объявит мобилизацию ливанских формирований на войну с Израилем.

«Крайний срок, когда должно быть выполнено требование «Хезболлы», — 3 ноября», — говорится в публикации.

Ранее газета The New York Times сообщила, что, если Израиль уничтожит ХАМАС, ему придётся вести полноценные боевые действия против «Хезболлы». По словам авторов материала, ливанская «Хезболла» является одним из самых мощных узлов в сети проиранских военизированных структур на Ближнем Востоке.

Как передавало ИА Регнум, вечером 2 ноября представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари в ходе пресс-конференции заявил, что израильские войска завершили операцию по окружению города Газа. Он добавил, что ЦАХАЛ атаковала фортификационные сооружения, штабы и пусковую инфраструктуру движения ХАМАС.