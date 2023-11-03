Москва, 3 ноября, 2023, 16:18 — ИА Регнум. В отношении блогера Аяза Шабутдинова 3 ноября возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в МВД.

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«Предварительно установлено, что мужчина вместе с сообщниками обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности со сверхдоходом. Используя агрессивный маркетинг, предлагал купить образовательные программы, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

На кадрах опубликованного МВД видео показан процесс проведения обыска в квартире блогера. Правоохранители обнаружили там множество денежных пачек.

О задержании Шабутдинова в Москве ИА Регнум сообщило 3 ноября. Блогера подозревают в мошеннических действиях при продаже образовательных курсов, а принадлежащую ему компанию — в уходе от налогов. Он учил людей, как зарабатывать деньги.

Ранее в делах о неуплате налогов фигурировали также такие блогеры как Валерия (Лерчек) и Артём Чекалины, Александра Митрошина и Елена Блиновская, которуюзадержали 27 апреля в Смоленской области при попытке выехать из страны. Позднее в отношении неё возбудили два уголовных дела по статьям о легализации дохода и уклонении от налогов.