Блогер Елена Блиновская задержана за неуплату налогов

Москва, , 09:05 — REGNUM В Москве задержали блогера Елену Блиновскую по уголовному делу о неуплате налогов, сообщили 27 апреля в Следственном комитете России.

Елена Блиновская © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, блогер, оказывая информационные услуги, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Кроме того, она легализовала эти деньги путём совершения финансовых операций, считают следователи.

«Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации», — добавили в СКР.

Она пыталась выехать из страны на ранее арендованном автомобиле, также у неё имелись при себе авиабилеты для вылета в другую страну, уточнили в ведомстве.

В офисе и по месту проживания подозреваемой проводятся обыски, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, блогер неоднократно устраивала марафоны отношений, желаний, предназначения и расширения финансового сознания.

Некоторые участники набирали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы оплачивать консультации, однако результата не увидели. Сейчас Блиновская запускает очередной марафон «Новое измерение», стоимость участия в котором варьируется от 10 000 до миллиона рублей.