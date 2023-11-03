Москва, 3 ноября, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин заявил, что в России продолжат строить храмы для всех конфессий. Он добавил, что власти будут поддерживать это. Об этом глава государства заявил во время встречи с членами Общественной палаты.

Иван Шилов ИА REGNUM

Путин пояснил, что в новейшей истории России построили большое количество церквей, синагог и мечетей — «сколько никогда в советское время не строилось». Также он назвал количество построенных в России мечетей.

«Мечетей построено тысячи, восемь тысяч мечетей по всей стране. Процесс продолжается, и он будет продолжаться для всех наших традиционных конфессий, прежде всего потому, что это то, где люди получают духовную поддержку. Это важно для государства, мы будем это поддерживать», — заявил президент.

Также во время этой встречи Путин призвал сосредоточиться на внутренней повестке и решать стоящие перед государством задачи.

Как сообщало ИА Регнум, во время встречи с духовными лидерами конфессий в России Путин поблагодарил их за поддержку Вооружённых Сил, военнослужащих, членов их семей, и всех, кто борется за страну в рамках спецоперации.