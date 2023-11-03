Москва, 3 ноября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 ноября призвал сосредоточиться на внутренней повестке страны и в первую очередь решать стоящие перед ней задачи.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Российский лидер отметил важность улучшения демографической ситуации и внутриполитического укрепления.

«Нужно сосредоточиться на внутренней повестке, решать стоящие перед нами задачи, идти вперёд, развиваться, укреплять демографию», — заявил глава государства на встрече с новым составом Общественной палаты.

В контексте этого грядущий День народного единства 4 ноября будет как нельзя кстати, резюмировал президент.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остаётся сложной, поэтому необходимы дополнительные меры, чтобы переломить её в лучшую сторону и поддержать семьи. Как отметил президент, в регионах запустили программы по повышению рождаемости, правительству поручили оказать соответствующую поддержку. Путин призвал объединить усилия для кардинального изменения ситуации. Он отметил, что сложность всей ситуации связана также с общим уровнем жизни, со множеством приоритетов, у семей в целом, у женщин детородного возраста в частности.

В беседе с ИА Регнум 11 сентября профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Синельников заявил, что материальные трудности — не единственная проблема, из-за которой российские женщины не рожают детей. Он отметил, что на сегодняшний день существует немало свидетельствующих об этом соцопросов, но, в соответствии с исследованием Росстата 2022 года, даже у имеющих финансовую возможность семей нет желания заводить много детей.

Позднее главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина заявила, что доля отказавшихся от абортов россиянок растёт. По её словам, процедура всегда влияет на женское здоровье, и, даже если не случится физических проблем, она повлияет на психологический статус.