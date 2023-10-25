Москва, 25 октября, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 октября на встрече с руководителями религиозных конфессий поблагодарил их за поддержку Вооружённых сил страны.

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных конфессий

«Прежде всего хочу вас поблагодарить, всех вас поблагодарить за поддержку Вооружённых сил Российской Федерации и поддержку наших бойцов, членов их семей, всех тех, кто борется за Россию в рамках специальной военной операции», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, 20 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит с руководителями религиозных конфессий международную обстановку, обменяется мнениями о нынешнем этапе развития страны, поговорит о внутренней ситуации.

По его словам, президент встретится со всеми представителями религиозных течений в России, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и председателя Духовного управления мусульман РФ Равиля Гайнутдинова. Также на встрече будут присутствовать председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев.

Ранее глава российского государства назвал Церковь прочной духовной опорой в условиях серьёзных вызовов. Путин отметил, что подвижническая деятельность Русской православной церкви направлена на сохранение исторического и культурного наследия России, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи и воспитание молодёжи.

В августе 2023 года президент отмечал, что нужно поддерживать семьи, будущих мам, традиционные ценности, и призвал объединить усилия государства и религиозных конфессий для кардинального изменения ситуации.