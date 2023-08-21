Киев, 21 августа, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Украинцам начнут выплачивать проценты от взяток за доносы о коррупции. С соответствующим проектом 21 августа выступило Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции.

Иван Шилов ИА Регнум

Планируется, что в сентябре в стране заработает портал, где можно будет анонимно сообщить о случаях коррупции.

«Специальный ресурс обеспечит анонимное послание уведомлений, которые будут попадать руководителям организации или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам — НАБУ, ГБР, Национальному агентству, Национальной полиции», — заявил глава агентства Александр Новиков на украинском телевидении.

Отмечается, что сообщивший о коррупции гражданин сможет получить вознаграждение в размере 10% от суммы правонарушения (но не более $379,3 тыс. (14 млн грн)).

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что киевские власти создают видимость борьбы с коррупцией, чтобы скрыть реальную природу украинской государственности. Как выразился эксперт, Украина осталась в феодальном прошлом, в котором «княжение означало кормление». Мухин пояснил, что любой украинский чиновник, занимая должность, просто «кормится», используя служебное положение.

Позднее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот отмывает деньги, а не спасает украинскую армию. По утверждению Кривоноса, ВСУ не снабжены необходимыми вещами для боевых действий только потому, что Украина страдает от коррупции в оборонной сфере.

Украина стала кандидатом в члены Евросоюза летом 2022 года, и одно из условий вступления в блок — борьба с коррупцией. Вскоре после этого Зеленский заявил об отсутствии коррупции в стране, но экс-советник его офиса отметил, что Украине нужен президент, который не будет воровать, и что Зеленский коррупцию до конца не поборол. Помимо прочего, антикоррупционное агентство Украины провело мониторинг образа жизни украинских военкомов после скандала с руководителем одесского военкомата Евгения Борисова, у которого обнаружили виллу и имущество в Испании на $4,5 млн. После этого украинский лидер поручил уволить всех областных военкомов Украины.