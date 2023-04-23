Москва, 11 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Киевский режим пытается прикрыть истинную природу украинской государственности фейковой борьбой с коррупцией, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее украинский психолог Олег Хомяк констатировал, что коррупция на Украине превратилась в несущую конструкцию, без которой это государство перестанет существовать и рухнет.

«Логика действий украинских властей свидетельствует о том, что они пытаются прикрыть истинную природу украинской государственности, базирующейся на доверенной олигархии, фейковой антикоррупционной борьбой, — пояснил Мухин. — Чем старательнее они принимают разные связанные с этим законы и указы, тем очевиднее становится главное — система меняться не будет. Она и есть база для украинской государственности».

По его мнению, Украина так и осталась в феодальном прошлом, когда княжение означало кормление — в прямом и переносном смысле этого слова. Иными словами, назначенный на должность госчиновник просто кормился с неё, но платил за это определённую мзду. Однако в случае Украины эта мзда в казну не идёт. Она идёт тем, кто курирует этот процесс.

Однако для того, чтобы избежать обвинений со стороны гражданского общества, оппозиционные СМИ на Украине были просто выкошены, а сама оппозиция — зачищена.

«В этой ситуации пролонгация коррупционной составляющей как государственной системы практически бесконечна — до тех пор, пока не кончатся граждане», — убеждён Мухин.

Поэтому, как полагает политолог, напрасно ждать, что президент Украины Владимир Зеленский начнёт реальную борьбу с коррупцией. Это бы выглядело как борьба пчёл против мёда. Украинский лидер, по словам Мухина, болезненно алчный человек, для которого деньги стали смыслом жизни.

Поэтому и затягивание военного конфликта становится для Киева всё более и более выгодным, поскольку в такой ситуации Запад продолжает выделять большие деньги, которые потом можно разворовать.

Более того, есть мнение, что если власти Украины начнут на самом деле бороться с коррупцией, то бюрократический аппарат этой страны может банально остаться без чиновников. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, на Украине, начиная с момента обретения ею независимости в 1990-х годах, и экономическая, и политическая системы выстраивались так, что коррупция изначально стала системообразующим фактором. Традиционная для Украины конкуренция олигархических групп подразумевала, что коррупционная составляющая (особенно в стратегической промышленности) является не просто доминирующей, но просто определяющей.

В нынешних условиях представителям украинской власти необходимо демонстрировать населению, что борьба с коррупцией идёт. Плюс западные спонсоры настаивают, чтобы местные органы боролись с коррупцией.

«Несколько лет назад на Украине появился антикоррупционный суд, потом антикоррупционное расследовательское бюро. Так что визуально на Украине с коррупцией борются, — констатировал Денисов. — И раз в месяц происходят громкие дела. Но люди, находящиеся у власти, на самом высоком уровне, могут продолжать обогащаться. Чем они занимаются. Самый наглядный пример последних нескольких месяцев — это экс-главком Одесской области, который умудрился в условиях конфликта каким-то образом накопить денег на приобретение недвижимости и элитных автомобилей в Испании».

И для Украины, как пояснил Денисов, это норма. По его словам, власть понимает, что если вычистить всех госслужащих, замешанных в коррупции, то чиновников просто не останется. Никто на их места не пойдёт.

«Не те зарплаты у украинских чиновников, чтобы люди шли туда работать», — подытожил Денисов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Хомяка, коррупция на Украине придаёт смысл существованию её государственной власти. Киев же совершает крупную ошибку, надеясь, что прогресс в стране начнётся после избавления от всего связанного с Россией.

Подобные выводы о сути украинской власти звучат уже не первый раз. До этого польское СМИ Do Rzeczy констатировало, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за коррумпированной власти и грубых нарушений принципов демократии. По его мнению, масштабы казнокрадства там гигантские, а законодательство открыто дискриминирует часть населения.

При этом сам Зеленский объявил о новом этапе кадровых чисток, направленных на борьбу с коррупцией. По его словам, киевский режим будет избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину. Конкретных имён он, однако, не назвал.