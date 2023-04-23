Коррупцию назвали системообразующим фактором на Украине
Эксперты допустили, что Украина развалится, если начнёт бороться с коррупцией
Москва, 11 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Киевский режим пытается прикрыть истинную природу украинской государственности фейковой борьбой с коррупцией, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил 11 августа корреспонденту ИА Регнум.
Ранее украинский психолог Олег Хомяк констатировал, что коррупция на Украине превратилась в несущую конструкцию, без которой это государство перестанет существовать и рухнет.
«Логика действий украинских властей свидетельствует о том, что они пытаются прикрыть истинную природу украинской государственности, базирующейся на доверенной олигархии, фейковой антикоррупционной борьбой, — пояснил Мухин. — Чем старательнее они принимают разные связанные с этим законы и указы, тем очевиднее становится главное — система меняться не будет. Она и есть база для украинской государственности».
По его мнению, Украина так и осталась в феодальном прошлом, когда княжение означало кормление — в прямом и переносном смысле этого слова. Иными словами, назначенный на должность госчиновник просто кормился с неё, но платил за это определённую мзду. Однако в случае Украины эта мзда в казну не идёт. Она идёт тем, кто курирует этот процесс.
Однако для того, чтобы избежать обвинений со стороны гражданского общества, оппозиционные СМИ на Украине были просто выкошены, а сама оппозиция — зачищена.
«В этой ситуации пролонгация коррупционной составляющей как государственной системы практически бесконечна — до тех пор, пока не кончатся граждане», — убеждён Мухин.
Поэтому, как полагает политолог, напрасно ждать, что президент Украины Владимир Зеленский начнёт реальную борьбу с коррупцией. Это бы выглядело как борьба пчёл против мёда. Украинский лидер, по словам Мухина, болезненно алчный человек, для которого деньги стали смыслом жизни.
Поэтому и затягивание военного конфликта становится для Киева всё более и более выгодным, поскольку в такой ситуации Запад продолжает выделять большие деньги, которые потом можно разворовать.
Более того, есть мнение, что если власти Украины начнут на самом деле бороться с коррупцией, то бюрократический аппарат этой страны может банально остаться без чиновников. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.
По его словам, на Украине, начиная с момента обретения ею независимости в 1990-х годах, и экономическая, и политическая системы выстраивались так, что коррупция изначально стала системообразующим фактором. Традиционная для Украины конкуренция олигархических групп подразумевала, что коррупционная составляющая (особенно в стратегической промышленности) является не просто доминирующей, но просто определяющей.
В нынешних условиях представителям украинской власти необходимо демонстрировать населению, что борьба с коррупцией идёт. Плюс западные спонсоры настаивают, чтобы местные органы боролись с коррупцией.
«Несколько лет назад на Украине появился антикоррупционный суд, потом антикоррупционное расследовательское бюро. Так что визуально на Украине с коррупцией борются, — констатировал Денисов. — И раз в месяц происходят громкие дела. Но люди, находящиеся у власти, на самом высоком уровне, могут продолжать обогащаться. Чем они занимаются. Самый наглядный пример последних нескольких месяцев — это экс-главком Одесской области, который умудрился в условиях конфликта каким-то образом накопить денег на приобретение недвижимости и элитных автомобилей в Испании».
И для Украины, как пояснил Денисов, это норма. По его словам, власть понимает, что если вычистить всех госслужащих, замешанных в коррупции, то чиновников просто не останется. Никто на их места не пойдёт.
«Не те зарплаты у украинских чиновников, чтобы люди шли туда работать», — подытожил Денисов.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Хомяка, коррупция на Украине придаёт смысл существованию её государственной власти. Киев же совершает крупную ошибку, надеясь, что прогресс в стране начнётся после избавления от всего связанного с Россией.
Подобные выводы о сути украинской власти звучат уже не первый раз. До этого польское СМИ Do Rzeczy констатировало, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за коррумпированной власти и грубых нарушений принципов демократии. По его мнению, масштабы казнокрадства там гигантские, а законодательство открыто дискриминирует часть населения.
При этом сам Зеленский объявил о новом этапе кадровых чисток, направленных на борьбу с коррупцией. По его словам, киевский режим будет избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину. Конкретных имён он, однако, не назвал.