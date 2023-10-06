Москва, 6 октября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Власти Украины не станут бороться с коррупцией, так как в условиях беспорядка и беспредела им очень удобно пополнять карманы западной помощью, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум.

РИА Новости

Ранее экс-председатель ЕК Жан-Клод Юнкер признал, что Украина насквозь коррумпирована, а поэтому ей не грозит в скором времени присоединиться к Европейскому союзу.

«Юнкер в своих выводах определённо не одинок, потому что коррупция, процветающая на Украине, — это известный факт, — согласился Белик. — Но путь внутренних реформ для борьбы с коррупцией на погруженной в хаос Украине в её нынешнем положении далеко не на первом месте, потому что коррупция в этой стране настолько прочно встроена в государственную политику, что её сложно искоренить. Да и руководство киевского режима не будет ничего менять в беспорядке и беспределе, в которых удобно получать прибыль и пополнять свои карманы западной помощью».

Парламентарий сказал, что инфраструктура и экономика Украины стремительно разрушаются, при этом масштабы хищений со стороны киевского руководства только растут и, естественно, об этом знают и в Европе, и в США. Экономика Украины несёт огромные потери и остаётся на плаву лишь благодаря иностранной помощи.

«Но из политических соображений на Западе предпочитают не замечать тотальную коррупцию на Украине. Вот и Белый дом недавно заявил, что у США нет доказательств масштабной коррупции на Украине. Делаются такие выводы для аудитории, чтобы продолжать, подкидывая Украине помощь, использовать её в качестве инструмента для конфликта», — убежден депутат.

Что же касается приема Украины в ЕС, то для этой страны чиновники Евросоюза, как заметил Белик, обозначают 2030 год, но что станет с Украиной к тому времени — большой вопрос. Тем более что власти ЕС думают не о благополучии и развитии этой страны, а о том, как использовать её ресурсы, в том числе плодородные земли. Но это можно делать и сейчас, обещая Украине вступление в ЕС, но ничего для этого не делая.

Кроме того, он призвал помнить, что расширение ЕС — процедура не из дешёвых. Турция, например, как кандидат ждёт своего членства в ЕС с 1999 года.

«Членство же Украины с её нынешними проблемами станет для ЕС головной болью. Так что коррупция — лишь одна из причин, по которой Украине придётся довольствоваться лишь туманной перспективой вступления в ЕС, а не реальными шагами для этого со стороны Европы», — подчеркнул Белик.

В свою очередь, заведующий отделом стран и регионов Института Европы РАН Владислав Белов усомнился в том, что нынешние руководители ЕС разделяют точку зрения Юнкера. По крайней мере официально этого они не признают. Напротив, с их стороны звучат заявления, что всё получается и есть прогресс.

«Фон дер Ляйен полагает, что Украина выполняет всё. Шарль Мишель тоже считает, что Украина справится», — заметил Белов.

При этом подчеркнул, что для ЕС включение в свой состав Украины — это политический, а не экономический вопрос. И цель здесь достаточно конкретная — добиться того, чтобы Украина не была с Россией.

«Евросоюзу нужно было расширяться качественно. Но он решил делать это количественно. Опять же в целях борьбы с Россией. Чтобы у Москвы не было буфера. Янукович просил (он был вместе с ЕС против «Северного потока — 2») дать время для проведения реформ. Баррозу отказал. Как результат — февраль 2014 года. Это была цель Европейского союза — чтобы Украина была без России. Это геополитика, которая бьёт по экономике», — подытожил Белов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Юнкер в интервью Augsburger Allgemeine заявил о необходимости масштабных реформ на Украине, которые снизят уровень коррупции. Пока этого не произойдёт, Юнкер находит нереальным присоединение этой страны к ЕС и считает, что власти ЕС не должны давать украинцам ложных обещаний.

Как полагает политолог Иван Лошкарёв, Киев понимает, что в ЕС обеспокоены уровнем коррумпированности Украины, но режим Зеленского надеется сыграть на расхождениях между официальной и фактической позицией Евросоюза и продавить своё присоединение к ЕС, возможно на каких-то особых условиях.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, вопрос о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз обсудят на предстоящем саммите ЕС. Кроме того, он надеется, что в повестку дня вернутся Грузия и Босния и Герцеговина.

Между тем экс-председатель Европарламента Мартин Шульц считает, что движение Украины к членству в ЕС может забуксовать из-за внешней политики Польши и Венгрии, которые чинят препятствия.