Москва, 3 ноября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В России есть много мигрантов, которые не нарушают законы, а случае совершения преступлений этим занимаются правоохранители. Об этом 3 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос об инцидентах с мигрантами представитель Кремля отметил, что российские правоохранители выполняют свои функции.

«Если осуществляются правонарушения, то они преследуются по закону. Есть огромное количество добропорядочных мигрантов, которые никакие законы не нарушают», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в пресс-службе Нижегородского управления МВД сообщили, что семье мигрантов из ближнего зарубежья, чей сын избил школьника, выписали оплатить штраф и предписали покинуть Россию. В ходе проверки сотрудники миграционной службы выявили нарушение миграционного учёта родителями участника конфликта в школе.

В Азербайджане 3 ноября задержали Турала Мамедова, являвшегося лидером банды треш-блогеров, члены которой избивали жителей Санкт-Петербурга. В данный момент задержанный ожидает экстрадиции в Россию.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова 2 ноября подняла вопрос о необходимости интеграции в русскоязычное пространство семей мигрантов и особенно детей, переезжающих в Россию.