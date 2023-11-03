Вашингтон, 3 ноября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Палата представителей США Конгресса США 2 ноября большинством голосов одобрила предложенный членами Республиканской партии законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю без упоминания в этом документе Украины. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

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За документ проголосовали 226 членов Палаты представителей, против него отдали голоса 196 конгрессменов. Теперь законопроект должен поступить для одобрения в Сенат.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября бюджетное управление Белого дома сообщило, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю в случае, если его примет палата представителей Конгресса в существующем сейчас виде, без упоминания Украины. В документе отмечалось, что прекращение поддержки Киева обернётся «ужасным сигналом России и всему остальному миру» по поводу решительности Вашингтона.

Агентство Bloomberg 27 октября написало, что союзники США сомневаются в способности американских властей оказать поддержку одновременно и Израилю, и Украине. По мнению авторов статьи, США смогут только ограниченно реагировать сразу на два военных конфликта, а американская оборонная промышленность может оказаться не в состоянии произвести необходимый объём оружия.

Байден 20 октября направил в Конгресс США запрос о выделении бюджета на помощь Украине и Израилю. В нём предлагалось выделить 61 миллиард долларов на поддержку Киева и ещё 14,3 миллиарда долларов — на помощь Тель-Авиву.

Позднее в этот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, что мир, который ведут за собой США, продолжает скатываться в глубочайшую пропасть. По словам политика, принимаемые на Западе решения свидетельствуют о необратимом ментальном расстройстве принимающих их людей и об утрате ими остатков совести. В числе подобных решений Медведев также назвал заявление Байдена о приобретении дополнительного оружия на десятки миллиардов для Украины и Израиля в качестве «разумной инвестиции».