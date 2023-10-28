Нью-Йорк, США, 28 октября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Союзники США сомневаются в способности Вашингтона оказать поддержку одновременно и Израилю, и Украине. Об этом агентство Bloomberg сообщило 27 октября со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

По данным издания, среди чиновников в странах Европы и Азии растёт беспокойство из-за того, что Вашингтон в конечном итоге обделит некоторых своих партнёров.

«Резкий рост одновременных вызовов ограничивает способность США реагировать, а их оборонная промышленность изо всех сил пытается произвести достаточно оружия для всех этих конфликтов», — говорится в статье.

Один из источников отметил, что до обострения конфликта между Израилем и ХАМАС американцы перемещали ресурсы с Ближнего Востока на «борьбу с Россией и Китаем». Теперь же США пришлось просить Израиль повременить с наземной операцией, чтобы они смогли нарастить свои силы в регионе.

Тревога связана и с президентскими выборами, которые пройдут в США в ноябре следующего года. Победить на них может бывший президент Дональд Трамп, который не раз заявлял о желании вывести страну из НАТО и заключить соглашение с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, Байден намерен обратиться к Конгрессу и запросить выделение по меньшей мере $2 млрд для помощи Украине и Израилю.

До этого в Конгрессе США представители Республиканской партии не одобрили объединение финансирования украинской и израильской армий. По словам одного из политиков, сначала надо помочь Израилю, продолжая при этом обсуждать выгоды от дальнейшей поддержки Украины.