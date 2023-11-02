Рига, 2 ноября, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Сейм Латвии принял поправки к закону о дорожном движении, в рамках которых владельцам автомобилей с российскими номерами необходимо перерегистрировать их до 14 февраля, сообщает телерадиокомпания LSM.

Иван Шилов ИА REGNUM

В противном случае транспортные средства будут конфискованы, а после их собираются передавать на Украину. Поправки также вводят штрафы в размере от 750 до 2000 евро за езду на автомобилях с такими номерами.

При этом машины из России, которые смогут проезжать через Латвию транзитом, должны будут покинуть ее территорию в течение суток. Изменения к закону не распространятся на транспорт, используемый дипломатической и консульской службами.

Поправки вступят в силу 15 ноября 2023 года. Вместе с тем Сейм Латвии не поддержал инициативу о запрете на въезд автомобилям с белорусскими номерами.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября Евросоюз объявил о запрете на въезд автомобилям, зарегистрированным в России, и на провоз некоторых вещей. 12 сентября Латвия ограничила въезд в ЕС через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты автомобилям с российскими номерами.

14 сентября эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс призвал конфисковать или перерегистрировать автомобили с российскими номерами, которые находятся в Эстонии. 16 октября латвийские власти объявили о закрытии пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией. На самой границе возле КПП выставили бетонные заграждения.