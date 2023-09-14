Таллин, 14 сентября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы, заявил 14 сентября министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции правительства.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

«Я не могу комментировать общую позицию правительства. Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и автомобили с номерами РФ необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти», — сказал он.

При этом Ляэнеметс задался вопросом, почему вообще в Эстонии ездят машины с российскими номерами и не должны ли они быть зарегистрированы в Эстонии.

По словам министра, Еврокомиссия считает, что автомобили с российскими номерами нельзя выпускать из Европы, поскольку это будет считаться перемещением находящихся под санкциями товаров.

Как передавало ИА Регнум, въезд автомобилей с российской регистрацией на территорию Эстонии был запрещён с 13 сентября, поскольку они подпадают под действие санкций ЕС. К аналогичным мерам присоединились Латвия и Литва.

В этот же день эстонские таможенники развернули на границе первую машину с российскими госномерами. По данным ФТС, у водителя двойное гражданство — России и Литвы.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что в соответствии с санкционным законодательством въезд в страны содружества на автомобилях, зарегистрированных в России, будет считаться запрещённым импортом. Российским гражданам также запрещено ввозить в ЕС косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены.

Позднее в ЕС разъяснили, что у россиян не собираются отнимать на границе недорогие, обычные личные вещи, которые не относятся к предметам роскоши.