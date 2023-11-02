Тель-Авив, Израиль, 2 ноября, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Израильская армия начала окружать город Газа. Военнослужащие вошли в город и находятся непосредственно в нём. Такое заявление сделал начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, сообщил ТАСС. Генерал-лейтенант отметил, что бойцам ЦАХАЛ приходится воевать в застроенной и густонаселённой местности.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наши воины сейчас находятся уже в городе Газа, окружают его с нескольких направлений. И я вижу, как мы добиваемся прогресса. Мы вынуждены воевать в очень сложной ситуации, в густонаселённой, застроенной местности», — сказал глава израильского генштаба.

Как сообщало 2 ноября ИА Регнум, в Израиле назвали условие, при котором лидеры ХАМАС смогут покинуть сектор Газа. Это станет возможно в случае освобождения заложников, что позволит завершить войну в краткосрочной перспективе. Авторы публикации отметили, что ликвидация всей живой силы и инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа приведёт к большим потерям и займёт годы.

В этот же день в МИД России назвали катастрофическим число жертв палестино-израильского конфликта. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предупредила, что последствия этого конфликта будут ощущаться многие годы, если ситуацию не исправить и не добиться деэскалации.

С 7 октября обострился многолетний палестино-израильский конфликт. Члены радикального палестинского движения ХАМАС атаковали территорию еврейского государства, проникли на юг страны, назвав свою операцию «Потоп Аль-Аксы». В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи» и взял контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.

Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа, призывая его жителей переместиться с севера на юг анклава. Израильские власти прекратили поставки топлива, электричества, медикаментов в анклав. Число погибших в секторе Газа достигло 8,8 тыс. человек. Пострадали в результате боевых действий более 22 тысяч человек. 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны.