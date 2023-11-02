Москва, 2 ноября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Количество погибших и пострадавших в зоне палестино-израильского конфликта растёт с катастрофической скоростью, сообщила 2 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Xinhua/Global Look Press

Комментируя ситуацию в зоне конфликта, российский дипломат отметила, что процесс развивается по крайне негативному сценарию. Она напомнила, что израильская армия продвинулась на несколько километров вглубь сектора Газа в ходе наземном операции.

«Катастрофическими темпами растет число человеческих жертв», — заявила Захарова.

Она выразила мнение, что, если ситуацию не исправить и не добиться деэскалации, последствия этой катастрофы будут ощущаться годы и десятилетия.

Как сообщало ИА Регнум, отделение минздрава Палестины в Газе обнародовало 2 ноября новые данные о погибших и пострадавших в результате обстрела региона армией Израиля: погибли 8805 и ранения получили 22 240 человек. Количество погибших детей превысило 3,6 тыс.

Агентство Reuters 1 ноября сообщило, что в результате удара, нанесённого израильской армией по лагерю беженцев Джебалия в Газе, погибли по меньшей мере 195 и пострадали 777 человек. Ещё примерно 120 человек числятся пропавшими без вести.

Армия обороны Израиля начала наносить удары по Газе после того, как палестинское движение ХАМАС обстреляло из этого региона ракетами израильскую территорию. ЦАХАЛ с 7 октября ведёт ракетные обстрелы, а с 27 октября — наземную операцию на территории Газы.

Кроме того, Израиль ввёл в отношении региона блокаду. Накануне, 1 ноября, Египет объявил об открытии КПП «Рафах» на границе с Газой. По нему анклав покидают иностранные граждане.