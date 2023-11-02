Москва, 2 ноября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. У западных стран наблюдается дефицит идей в вопросе антироссийских санкций, однако они всё равно продолжат оказывать давление на Москву. Об этом 2 ноября рассказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«И США, и Евросоюз будут продолжать придумывать новые санкции, хотя явно у них уже дефицит идей», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что при этом в США и ЕС понимают, что вводимые ими антироссийские санкции бьют и по их собственным интересам.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 ноября заявил, что вводящие антироссийские санкции страны уже сами в них запутались и довели ситуацию до абсурда, когда они запрещают даже ввоз отвёрток. Глава государства отметил, что санкционные меры Запада ударили по экономике входящих в него стран и сокращению у них рабочих мест.

Позднее в этот же день президент России пошутил, что возможные будущие пакеты санкций ЕС против России снизят шансы ввоза постельных клопов из крупных европейских городов. Путин подчеркнул, что Евросоюз практически исчерпал потенциал санкционной агрессии.