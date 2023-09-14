Вашингтон, 14 сентября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Десятки физических и юридических лиц включены в санкционный список министерства финансов США по России. Об этом говорится в опубликованном 14 сентября заявлении Управления по контролю за иностранными активами американского минфина (OFAC).

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В список попали Росавтодор, Русская медная компания (РМК), Объединённая металлургическая компания, «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», группа «ГАЗ», «АГД Даймондс», «Омсктрансмаш», «Воркутауголь», Globaltrans, банк «Ак Барс», компании, работающие в Арктике, и другие.

Рестрикции также введены в отношении компаний из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции, ЦАР.

Под санкции также попали 20 российских граждан, в их числе владелец Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и его сын Джахангир, председатель совета директоров «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев и его бывшая супруга Ольга Сыроватская, основатель РМК Игорь Алтушкин.

Кроме того, в списке два жителя Эстонии, один житель Турции, одно лицо с двойным гражданством РФ и Грузии.

Ранее появились сообщения о намерении США ввести санкции против трёх турецких компаний и одного физического лица из-за того, что они якобы помогали России обходить ограничения. Высокопоставленный американский чиновник рассказал, что эти торговые и судоходные компании обвиняют в содействии передаче товаров двойного назначения, а также оказании помощи в ремонте судов, связанных с Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в августе минфин США расширил санкционный список по КНДР, включив в него три организации из России, Казахстана и Словакии. Они якобы связаны с попытками уклонения от санкций и причастны к сделкам по продаже оружия между Россией и КНДР.

Кроме того, 31 августа под «регулирование санкций против Северной Кореи» попали проживающий в Москве уроженец Пхеньяна Чон Чжин Ён и россиянин Сергей Козлов. Ограничения коснулись и связанного с Козловым российского юрлица ООО «Интеллект».