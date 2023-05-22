Варшава, 22 мая, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Варшава начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. Об этом 22 мая заявил замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Институт военных дел работает над таким докладом. Это должна быть солидная работа», — сказал Мулярчик.

По его словам, в доклад должны войти, в том числе, демонтаж заводов на западных землях Польши, неблагоприятные угольные контракты, «эксплуатация» польского государства и другие аспекты.

Как ранее сообщало ИА Регнум, директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что требования Польши выплатить репарации за потери в период Второй мировой войны, адресованные России, являются неадекватными политическими фантазиями.

По его словам, польская сторона, как правило, обращается к «историческому ревизионизму», пытаясь решить внутренние проблемы, а требования репараций от России «вопиюще аморальны». Также он отметил, что если бы СССР не победил нацистскую Германию, то не было бы Польши как государства.