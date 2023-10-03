Ереван, 3 октября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Парламент Армении начал рассмотрение вопроса о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Трансляция заседания 3 октября ведётся на Youtube-канале парламента республики.

Иван Шилов ИА Регнум

Оппозиционные парламентские фракции республики «Армения» и «Честь имею» объявили бойкот этому обсуждению и покинули зал заседаний, в котором осталась только фракция премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Последняя объявила, что проголосует за принятие законопроекта о ратификации статута МУС.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута. Представитель страны по международным правовым вопросам Киракосян заявил, что это позволит развеять опасения российской стороны, связанные с угрозой возможности ареста президента России в случае его визита в республику.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремлю неизвестны детали двухстороннего соглашения по вопросу Римского статута МУС, предложенного Арменией. Он уточнил, что Москва не приветствует желание армянской стороны присоединиться к статуту. В свою очередь МИД России подчеркнул, что решение Армении ратифицировать Римский статут так называемого МУС негативным образом отразится на двухсторонних отношениях.

В марте МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при российском лидере Марии Львовой-Беловой. МУС обвинил их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.

Песков и официальный представитель МИД Мария Захарова заявляли, что решения МУС являются юридически ничтожными, а Россия не признаёт его юрисдикцию.