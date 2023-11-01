Москва, 1 ноября, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Вероятные будущие пакеты антироссийских санкций со стороны Евросоюза снизят шансы ввоза постельных клопов из крупных европейских городов, заявил президент России Владимир Путин в среду, 1 ноября, на совещании с членами правительства по экономическим вопросам.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Глава государства назвал абсурдными предложения ряда европейских стран запретить ввоз в Россию отвёрток, иголок и других мелких товаров. При этом он отметил некоторые положительные моменты.

«Ну чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — сказал Путин, добавив, что потенциал санкционной агрессии со стороны Евросоюза практически исчерпан.

В начале октября Министерство образования Франции приняло решение закрыть несколько школ из-за нашествия клопов. По информации газеты Le Parisien, были закрыты образовательные учреждения в Марселе и коммунах Воклюз, Рона, Вогезы и Сона и Луара, где обучаются около 1,5 тысячи школьников.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Европейский союз планирует включить в 12-й пакет антироссийских санкций торговые ограничения на сумму около пяти миллиардов евро. Рассматривается запрет на экспорт в Россию сварочных аппаратов, химикатов и ряда технологий, которые можно использовать в военных целях.