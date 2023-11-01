Москва, 1 ноября, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Страны, которые вводят санкции против России, уже сами запутались в них и довели ситуацию до абсурда, запрещая даже ввоз отвёрток, заявил президент России Владимир Путин 1 ноября на совещании с членами правительства.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Ну, чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что западные страны, принимая бесчисленное количество санкций ударили по своей же экономике, что также привело сокращению у них рабочих мест. Он также отметил, что рост ВВП России по итогам девяти месяцев составил 2,8%, а безработица держится на низком уровне — 3%.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 21 сентября указал на то, что санкции, введённые Западом, стимулируют развитие экономики России. Он согласился с тем, что эти ограничения иногда задерживают реализацию планов в стране, но и создают новые возможности, которыми у РФ получается воспользоваться.

31 октября агентство Bloomberg сообщила, что в 12-й пакет санкций ЕС могут войти ограничения на €5 млрд. В Брюсселе планируют запретить ввозить в Россию сварочные аппараты, химическую продукцию и другие технологии, которые возможно применить для военных целей.