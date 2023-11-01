Минск, 1 ноября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Украинская армия сосредоточила в направлении Белоруссии группировку «Север» численностью до 120 тысяч военнослужащих, из которых 17 тысяч привлекли для усиления границы с Белоруссией, заявил 1 ноября на заседании нижней палаты парламента республики председатель государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов.

«Привлекаются конечно же и добровольческие формирования вблизи госграницы. В том числе украинская сторона использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий», — сказал он.

Молостов сообщил, что с украинская сторона постоянно совершает мелкие провокации, не связанные с нарушением границы. Военные ВСУ развешивают флаги, в том числе националистические, включают через динамики гимн Украины и занимаются порчей пограничных знаков, в том числе своих.

Глава Погранкомитета также рассказал про провокации с использованием беспилотников, которые стали основными. Белорусские пограничники противодействуют провокациям, добавил Молостов.

Он подчеркнул, что белорусская сторона принимает адекватные меры реагирования. Погранслужба увеличила плотность охраны на границе с украинской стороны, также усилили активность все виды разведки.

Депутаты парламента Белоруссии после доклада Молостова приняли законопроект «О прекращении действия соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской государственной границе», подписанного в декабре 1995 года. Документ подготовили из-за нарушений Киевом условий соглашения по границе.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил о переводе украинских войск на границе с Белоруссией в усиленный режим. Он заявил, что это решили сделать из-за проверки боеготовности белорусской армии. Наев не исключил, что к границе направят дополнительные силы.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук 19 июня сообщил, что Киев стянул значительные силы к белорусской границе и собирает данные об обороноспособности. Он напомнил, что еще с октября 2022 года в Белоруссии развернули дополнительные силы совместной Региональной группировки войск.

Белорусские пограничники в июле 2023 года перехватили украинский БПЛА, который вёл разведку на территории республики. При этом дрон незаконно пересёк государственную границу.

В июне на белорусско-украинской границе начался очередной раунд аудиовойны. Пограничники Белоруссии включили через динамики обращение на украинском языке, в котором воспевают белорусскую пшеницу и белорусский хлеб, которым кормят своих жителей, а не страны Европы. Украинцев также призвали переходить на сторону Белоруссии.

До этого темой аудиовойны стал борщ. В мае белорусские пограничники транслировали на украинском языке обращение, в котором говорилось что украинский и белорусский борщи по-родственному схожи, а в европейской кухне таких блюд нет.