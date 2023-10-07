Киев, 7 октября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Украина перевела войска в усиленный режим на белорусской границе из-за проверки боевой готовности Вооруженных сил Белоруссии. Об этом 7 октября заявил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы на соответствующих направлениях усиливаем бдительность наших пограничных нарядов», — написал он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в случае повышения угрозы Генштаб ВСУ направит дополнительные силы и средства.

Минобороны Белоруссии сообщило 3 октября о начале проверки боевой готовности вооруженных сил, включая авиацию.

В июне на границе Украины и Белоруссии развернулся раунд аудиовойны. Темой для новой аудиодуэли стали хлеб и мука. Белорусские пограничники включили со своей стороны аудиозапись на украинском языке, воспевающую белорусскую пшеницу и белорусский хлеб. В ней они давали украинцам совет переходить на сторону Белоруссии.

Темой предыдущей войны был борщ. Белорусские пограничники включили на украинском языке запись, в которой сообщалось о том, что украинский и белорусский борщи — это «борщи-соседи» и «борщи-родственники», а в европейской кухне таких блюд нет.

В МИД России в июне заявили, что Украина разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией и периодически осуществляет попытки прощупать обороноспособность Союзного государства.