Минск, 17 июля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который вёл разведку на территории республики. Об этом сообщило 17 июля БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошел накануне в Брагинском районе Гомельской области. Пограничники, несущие службу на реке Днепр, обнаружили дрон, который незаконно пересёк границу со стороны Украины.

«С его помощью пытались разведать приграничную территорию Беларуси», — говорится в сообщении.

Пограничники принудительно посадили беспилотник на воду, применив радиоэлектронное ружьё. В ведомстве инцидент назвали очередным провокационным действием киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Гомельской области белорусские пограничники сбили украинский дрон с боеприпасом. Штатное вооружение они применили после того, как услышали звук двигателя беспилотника.