В Белоруссии перехватили украинский разведывательный беспилотник
Погранкомитет Белоруссии сообщил о перехвате украинского БПЛА, который вёл разведку
Минск, 17 июля, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который вёл разведку на территории республики. Об этом сообщило 17 июля БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Инцидент произошел накануне в Брагинском районе Гомельской области. Пограничники, несущие службу на реке Днепр, обнаружили дрон, который незаконно пересёк границу со стороны Украины.
«С его помощью пытались разведать приграничную территорию Беларуси», — говорится в сообщении.
Пограничники принудительно посадили беспилотник на воду, применив радиоэлектронное ружьё. В ведомстве инцидент назвали очередным провокационным действием киевского режима.
Как сообщало ИА Регнум, в июне в Гомельской области белорусские пограничники сбили украинский дрон с боеприпасом. Штатное вооружение они применили после того, как услышали звук двигателя беспилотника.