Тель-Авив, Израиль, 30 октября, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Израильские военные поразили цели, принадлежащие ливанскому движению «Хезболла», заявили 29 октября в ЦАХАЛ.

Hassanlamaa22 Бойцы «Хезболлы» рядом с РСЗО БМ-21

«В ответ на обстрелы израильской территории из Ливана ранее сегодня самолёт ЦАХАЛ нанёс удары по <…> объектам, принадлежащим <…> организации «Хезболла» в Ливане», — сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба армии Израиля.

Среди поражённых целей была инфраструктура управления и другие принадлежащие движению «Хезболла» военные объекты, добавили в ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября «Хезболла» заявила об отражении атаки беспилотных летательных аппаратов израильских ВВС на район Эль-Хиям на юге Ливана. Уточняется, что ливанские бойцы исламского сопротивления поразили ракетой «земля — воздух» один из беспилотников, который упал на территории Израиля.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что зафиксировали запуск трёх снарядов с территории Ливана, в ответ был открыт огонь по району, из которого велась стрельба. Силы противовоздушной обороны Израиля перехватили два снаряда, ещё один упал на открытой местности.

В генштабе ЦАХАЛ заявили, что армия Израиля приведена в высокую степень боеготовности на границе с Ливаном.