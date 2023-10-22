Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине, где базировалась «террористическая ячейка», нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 22 октября сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

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«Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине. В мечети находилась террористическая ячейка боевиков ХАМАС и «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили предстоящий теракт», — сообщается в заявлении.

Израиль утверждает, что мечеть террористы использовали как командный центр для планирования атак, а также одновременно в качестве базы для их осуществления.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум десять человек стали жертвами авиаудара, который якобы нанесли самолеты военно-воздушных сил Израиля по кафе «Рио» в центре Хан-Юниса на юге секторе Газа.