Донецк, 21 октября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации развивают успех по всей линии боевого соприкосновения. Продвижение вперёд идёт уже несколько недель, заявил 21 октября советник главы ДНР Ян Гагин.

Александр Полегенько/ТАСС

Он отметил, что по всей линии боевого соприкосновения недели инициатива находится на стороне российских военных.

«В последние недели на нескольких участках фронта одновременно наши силы успешно пошли вперёд», — сказал Гагин в интервью «РИА Новости».

Так складывается ситуация на купянском направлении, где у российских военных успех был ещё раньше, отметил советник главы республики. Также Гагин упомянул артёмовское направление, где сейчас российские военные имеют серьёзный успех.

На донецком направлении российские военные также пошли вперёд. Продвижение по всем участкам фронта не очень быстрое, потому что ВС России берегут людей и технику. Продвижение сопровождается активной работой артиллерии. Помогает и авиация, добавил Гагин.

Комментируя широко разрекламированное украинское контрнаступление, портал Аl Мayadeen сообщил, что возлагаемые на него США и Великобританией надежды не оправдались.

Прошло четыре месяца, но контрнаступление не принесло результатов. Украинские силы застряли перед линиями обороны России и не могут прорваться. Там, где удалось проникнуть на четыре-пять километров вглубь подконтрольной России территории, ВСУоказались в котлах.

Президент России Владимир Путин 18 октября по итогам визита в Пекин заявил о провале контрнаступления ВСУ на херсонском направлении, которое стало частью контрнаступления, начавшегося 4 июня. Результата ВСУ не добились, столкнувшись при этом с большими потерями.