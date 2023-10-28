Вашингтон, 28 октября, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Украинские боевики утратили контроль на театре военных действий, Россия уже не обороняется, а наступает, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина уже не контролирует ситуацию, Россия перешла от оборонительной позиции к наступательной», — сказал он.

Эксперт отметил продвижение российской армии, которая применяет больше танков и бронетехники на открытых территориях.

По мнению аналитика, на некоторых участках ВСУ могут попасть в окружение. Украинские войска несут серьёзные потери, да и Запад начал отворачиваться от Киева. Украинские власти пытаются хоть как-то оказаться в центре событий, но внимания на них никто не обращает, добавил Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Джонсон отмечал, как ВС России активно уничтожают американские ракеты ATACMS, снаряды HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow. Вашингтон передал 12 ATACMS, на вооружении осталось всего лишь три, констатировал экс-аналитик ЦРУ.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные ведут контрнаступление на Украине и уничтожают в мини-котлах последние резервы ВСУ, которые Киев вынужден перебрасывать с одного участка фронта на другой. Русские позволили ВСУ зайти вглубь территории, а теперь уничтожают их стратегические резервы, сказал он.