Москва, 1 ноября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. ВСУ проводят безуспешные атаки на запорожском, донецком и херсонском направлениях, силы противника истощаются, а украинские военные деморализованы, заявил 1 ноября на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА Регнум

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«Отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии», — сказал он.

Министр подчеркнул, что украинская армия терпит поражение, несмотря на поставки Западом новых видов вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Шойгу в ходе поездки в зону СВО заявил, что обстановка на фронте свидетельствует о сокращении возможностей у украинской стороны. Министр подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря успешным действиям российских бойцов, их представили к государственным наградам.

Шойгу в ходе поездки также сообщил, что за последние три-четыре недели в российский плен попало большое количество бойцов ВСУ, причём многие сдаются сами. Украинские пленные рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 октября сообщил, что за неделю в плен сдались 54 украинских военных.