Москва, 25 октября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. За минувшие три-четыре недели много военнослужащих ВСУ были захвачены либо сами сдались в плен. Об этом 25 октября заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки «Восток» в зоне специальной военной операции.

Иван Шилов ИА Регнум

Отвечая на вопрос министра обороны России, как изменился противник, военнослужащие доложили, что противник в панике, российские военнослужащие знают его подступы, ходы и выходы, они бьют его беспощадно, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Шойгу уточнил, что в последние три-четыре недели были захвачены и добровольно сдались в плен много бойцов ВСУ, которые рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях украинской армии.

Один из российских военнослужащих доложил министру обороны, что были взяты в плен четыре бойца, проживающие во Львове, которые ранее были пойманы территориальным центром комплектования, мобилизованы и почти сразу отправлены на передовую.

Как передавало ИА Регнум, украинский пленный Александр Лыска рассказал, что в Вооружённых силах Украины много случаев дезертирства. По его словам, один боец уехал домой, отпросился на похороны, уехал — и с концами, уезжали ребята и не возвращались, пояснил он. По словам военнопленного, избежать мобилизации он не смог. В российский плен Лыска попал на запорожском направлении. Он добавил, что в плену кормят, не издеваются и не бьют.

В конце сентября попавший в плен на запорожском направлении украинский военный рассказал о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте и вранья командиров. Он отметил, что решение дезертировать принимается теми, кто уже был в бою и столкнулся с реальной картиной происходящего. По его словам, таких случаев было около 50.