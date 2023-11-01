Севастополь, 1 ноября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего Крыма, сообщил 1 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Известия/Александр Полегенько

«Главное — не находиться на открытом пространстве», — предупредил жителей губернатор в своём Telegram-канале.

Развожаев также призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться во временных укрытиях.

Как сообщало ИА Регнум, власти Севастополя объявили 1 ноября воздушную тревогу в городе. Также 31 октября в городе объявлялась воздушная тревога. Спустя некоторое время её отменили.

До этого, 30 октября, глава Севастополя сообщил о работе системы противовоздушной обороны. Он заявил, что над Севастополем сбили две воздушные цели. После стало известно, что от обломков сбитой ПВО ракеты в Севастополе пострадал один человек.

В Минобороны России 30 октября сообщили, что российские силы ПВО сбили в небе над Крымом восемь украинских ракет Storm Shadow.