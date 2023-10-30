Севастополь, 30 октября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Один человек получил ранения при падении обломков уничтоженной российской системой противовоздушной обороны (ПВО) над Севастополем воздушной цели, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет», — написал губернатор.

У мужчины рана голени средней тяжести, угрозы для жизни нет.

Развожаев также сообщил, что обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. Находившихся в заведении на дополнительных занятиях детей спустили в убежище. На Пасечной улице осколки упали на приусадебном участке. На улице Мищенко осколки также нашли в одном из дворов. Кроме того, в районе Хуторского проезда осколками пробило шифер на крыше дома. На Качинском шоссе обломки упали на жилой дом.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября глава Севастополя сообщил о работе системы противовоздушной обороны. Он заявил, что над Севастополем сбили две воздушные цели. Их обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

Позднее 30 октября в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили в небе над Крымом восемь украинских ракет Storm Shadow, которыми Киев пытался атаковать цели на территории полуострова.