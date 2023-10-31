Вашингтон, 1 ноября, 2023, 00:11 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов Америки осталось чуть более 5,4 миллиарда долларов из общей суммы, одобренной Конгрессом на военную помощь Украине. Об этом во вторник, 31 октября, в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь министерства обороны страны Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«На данный момент у нас немногим больше $5,4 млрд, которые мы можем использовать для Украины через механизм PDA», — сказал представитель Пентагона.

Патрик Райдер отметил, что американская администрация продолжит работать с Конгрессом с целью получить необходимые средства, которые пойдут как на поддержку Украины, так и на помощь Израилю.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил Киеву очередной пакет военной помощи на сумму около 150 миллионов долларов. В новый пакет вошли средства противовоздушной обороны, артиллерия и различные боеприпасы.

20 октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса бюджет на помощь Украине и Израилю. Американский лидер посчитал необходимым потратить на поддержку Киева дополнительные 61 миллиард долларов, ещё 14,3 миллиарда — на помощь Израилю.