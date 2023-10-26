Вашингтон, 26 октября, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму около $150 млн. Об этом 26 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА Регнум

«США сегодня объявляют о новом транше поставок оружия и техники, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя», — отметил Блинкен в письменном заявлении, опубликованном госдепартаментом.

По его словам, в новый пакет вошли средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковые и другие вооружения. Блинкен добавил, США и их союзники намерены продолжать поддержку киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, портал Business Insider со ссылкой на солдат ВСУ написал, что украинские военные недовольны тем, что вместо финансовых средств они получают от США только устаревшую технику.

Президент США Джо Байден 20 октября направил в Конгресс США запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи. Он призвал законодателей разрешить Белому дому выделить на эти нужды $61,3 млрд для Киева и $14,3 млрд для израильской стороны. Он также направил запрос о согласовании финансирования передачи Киеву ракет на $846 млн.

Член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин на это заявила, что не поддержит такие траты. Она считает, что нужно заботиться о решении внутренних проблем. В сентябре в нижней палате уже отказались согласовывать бюджет, предусматривающий помощь Украине, в результате Байдену пришлось принимать временный бюджет, где не предусмотрено средств на поддержку Киева.