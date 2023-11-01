Тель-Авив, Израиль, 1 ноября, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля в ночь на 1 ноября нанесла серию ударов по объектам в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум

Удары израильские военные нанесли по объектам палестинского движения ХАМАС, в том числе по отрядам боевиков и по оперативным штабам.

«Ночью сводные силы ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам по всей территории сектора Газа, включая оперативные и командные штабы и террористические отряды ХАМАС», — сообщили в пресс-службе.

Издание Haaretz 1 ноября сообщило, что, по данным ЦАХАЛ, на севере Газы в результате удара противотанковой ракеты погибли девять израильских военных. Ракета ударила в израильский БТР.

Вечером 31 октября не менее 400 человек погибли и получили ранения в результате авиаударов ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия в Газе. Об этом сообщила полиция Палестины. Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что израильские военные нанесли удар по Джебалии.