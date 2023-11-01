Тель-Авив, Израиль, 1 ноября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. В результате попадания противотанковой ракеты в бронетранспортёр Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере сектора Газа погибли девять израильских военнослужащих. Об этом 1 ноября сообщила газета Haaretz со ссылкой на ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Армия Израиля сообщила в среду, что девять израильских солдат погибли во вторник на севере сектора Газа, когда противотанковая ракета ударила в бронетранспортёр личного состава», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным ЦАХАЛ, при ударе погибли израильские военные в возрасте от 19 до 24 лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что армия Израиля наступает на административный центр Газы сразу с пяти направлений. Также ЦАХАЛ наносит по Газе воздушные и артиллерийские удары.

Армия Израиля 31 октября объявила об ожесточённых боях с палестинским движением ХАМАС на севере Газы. По заявлениям израильских военных, в ходе противостояния им удалось уничтожить несколько десятков членов этой радикальной организации.

Газета Times of Israel сообщила, что армия Египта разместила десятки танков и бронеавтомобилей у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе с сектором Газа.