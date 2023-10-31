Донецк, 1 ноября, 2023, 01:08 — ИА Регнум. В результате артиллерийских обстрелов Донецка со стороны ВСУ в городе произошёл крупный пожар. Об этом во вторник, 31 октября, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«Взрывы и пожар… Взрывы были хорошие — даже стёкла у нас на первом этаже вылетели», — рассказал агентству один из очевидцев.

По предварительным данным, удар со стороны Вооружённых сил Украины пришёлся по цистерне с горюче-смазочными материалами.

Как передавало ИА Регнум, вечером 31 октября ВСУ нанесли массированные удары по Донецку из реактивных систем залпового огня, использовались боеприпасы в том числе с кассетной боевой частью. В результате обстрелов в Будённовском районе города погибли два человека, ещё пять получили ранения.