Москва, 23 декабря, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Возобновлён ввоз в Россию ноутбуков, которые перестали поставлять в страну весной из-за санкций. В том числе по параллельному импорту в РФ снова поставляют технику фирм HP, Lenovo и Asus, сообщил «Известиям» информированный источник.

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Он отметил, что процесс импорта лэптопов в Россию налажен, а объёмы поставок растут, некоторые сложности продолжают возникать только с ноутбуками HP. Также в продажу вернулись портативные ПК фирмы Samsung. В розничных сетях подтвердили, что пополняют ассортимент за счёт импортных операций.

Ранее с параллельным импортом компьютерной техники в России наблюдались сложности. Процесс затруднялся из-за скачков цен в связи с изменением курса доллара и непонимания, какие модели будут востребованы пользователями. Кроме того, российские компании были вынуждены нести дополнительные расходы из-за необходимости наносить русский шрифт на клавиатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая в рамках параллельного импорта было ввезено 2,4 млн тонн товаров на более чем $20 млрд, заявил 19 декабря глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.