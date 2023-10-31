Томск, 31 октября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Дальнейшее использование параллельного импорта должно быть обоснованным, потому что он мешает внедрению российских разработок. Об этом 31 октября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выездного совещания в Томске.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров», — сказал он.

Секретарь Совбеза, говоря о ситуации в Сибири, указал на необходимость выполнения планов по импортозамещению для локализации производства критически важной продукции. Патрушев заметил, что пока не все задачи по достижению технологической независимости удалось решить.

«Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно. По-прежнему не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, прежде всего критически необходимой для достижения технологического суверенитета (в том числе в региональном разрезе)», — пояснил он.

Патрушев подчеркнул, что по этой причине российские компании часто продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, не используя отечественный научно-технический потенциал для проведения перспективных разработок.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта. В обновлённую версию перечня вошли батарейки и аккумуляторы Panasonic, Duracell и Varta, а также запчасти для автотехники Isuzu и BOMAG и для фотоаппаратов Canon, Fujifilm и Sony. Смартфоны Samsung остались в списке товаров для параллельного импорта.

Президент России Владимир Путин 3 августа заявил, что российская сторона не будет отказываться от импорта, однако базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя. Он добавил, что все чиновники в России должны ездить на отечественных автомобилях.

Глава государства 28 июня 2022 года подписал закон о легализации параллельного импорта товаров в Российскую Федерацию. Глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин 19 декабря 2022 года заявил, что с мая 2022 года в рамках параллельного импорта в страну ввезли 2,4 млн тонн товаров на общую сумму в более чем $20 млрд.