Сергей Корсун ИА REGNUM Параллельный импорт

Механизм параллельного импорта в России следует вводить для всех категорий товаров. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России», — сказал Шаскольский на итоговой коллегии ФАС.

Он отметил, что при параллельном импорте речь идёт исключительно о легально приобретённом оригинальном товаре иностранных производителей, качество и безопасность которого можно проверить и подтвердить.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2023 года Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, которые разрешены для параллельного импорта. В перечень, включающий 96 пунктов, вошли в том числе косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, чёрные и цветные металлы, транспортные средства и другие.

С целью удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары правительство России легализовало параллельный импорт. В список компаний будут включаться в первую очередь те, которые прекратили поставки на российский рынок.