* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Никосия, 19 октября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) смог улететь из охваченного боевыми действиями Израиля и прилетел на Кипр. Об этом шоумен рассказал в видеообращении к поклонникам.

Кадр из видео

«Мои дорогие зрители, начинается мой концертный тур. Я уже прилетел на Кипр», — сказал юморист в видеообращении.

Шоумен пригласил всех на концерт и пообещал выступить с новой программой.

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Как сообщало ИА Регнум, 13 октября юморист объявил о решении отправиться в гастрольный тур по Европе. Он рассказал о своих планах дать концерты на Кипре, в Польше, Молдавии и Великобритании. Его концерты расписаны до 10 декабря. В обращении к поклонникам шоумен попросил их не переживать, пообещав, что обязательно приедет.

Позднее в комментариях пользователи негативно отреагировали на планы Галкина уехать на гастроли, когда в стране идёт война. Ему напомнили о принципах, на основании которых он осудил спецоперацию на Украине и сбежал из России. Некоторые интернет-пользователи пристыдили юмориста за желание подзаработать в такое непростое время.

После обострения в октябре конфликта между Израилем и ХАМАС шоумен признался, что испытывает гордость за Израиль. Он назвал патриотизмом желание многих попасть на фронт. При этом сам юморист не захотел воевать в рядах израильской армии. Кроме этого, Галкин заявил, что будет сдавать кровь для раненых.