Москва, 31 октября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону ближневосточное урегулирование, сообщили 31 октября на сайте МИД России.

Виталий Белоусов/ РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу ближневосточного урегулирования», — говорится в сообщении.

Главы МИД двух стран также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая, взаимодействие в формате БРИКС в контексте решения лидеров объединения прошедшего 22–24 августа в Йоханнесбурге саммита о приглашении новых стран-участников БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал к новым дипломатическим усилиям по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Он заявил о необходимости прекращения огня в зоне конфликта. Помимо этого, представитель Кремля обратил внимание на недопустимость осуждений действия только одной стороны конфликта.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.

В беседе с ИА Регнум политолог-международник, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский заявил, что присутствие США на Ближнем Востоке даёт им возможность решать глобальные экономические задачи. При этом эксперт считает, что США готовы и дальше платить деньги за то, чтобы Украина продолжала противоборство с Россией, так как в отношении Израиля у США совершенно другая задача.