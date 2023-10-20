Москва, 20 октября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Присутствие США на Ближнем Востоке даёт им возможность решать глобальные экономические задачи. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 октября заявил политолог-международник, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

MIRIAM ALSTER/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что США работают над лучшим будущим Ближнего Востока ради своей же пользы, а также заверил, что намерен запросить у Конгресса дополнительного финансирования Израиля и Украины.

По словам Войтоловского, для США присутствие и влияние на Ближнем Востоке — это один из ключевых инструментов сохранения влияния на процессы ценообразования на мировом рынке нефти. Сами Соединённые Штаты стали энергонезависимы от поставок ближневосточных углеводородов благодаря так называемой «сланцевой революции». Однако Европа и, что особенно важно, динамично растущие экономики стран Тихоокеанской Азии всё ещё зависят от такого импорта.

Чтобы влиять на ценообразование, у США есть два способа. Либо присутствовать на Ближнем Востоке экономически, через прямые инвестиции и работу американских компаний, разрабатывающих месторождения на Ближнем Востоке, либо же влиять на международно-политическую ситуацию в этом регионе.

«Таким образом, американские отношения с Израилем, Саудовской Аравией и ОАЭ, а также противоборство с Ираном — это часть большой игры, направленной прежде всего на решение глобальных экономических задач», — подчеркнул Войтоловский.

Что касается дополнительного финансирования, которое пообещал добиваться в Конгрессе Байден, то, как объяснил Войтоловский, речь идёт о дополнительной сумме, которая должна быть потрачена на обеспечение безопасности не только Израиля и Украины, но и Тайваня. Причём такое объединение трёх совершенно разных по содержанию задач в одну имеет прежде всего внутриполитическое значение.

По мнению Войтоловского, Байден хочет преодолеть сопротивление в Конгрессе, потому что республиканцы готовы выделять средства на поддержку Тайваня и Израиля, а вот насчёт Украины они всё больше сомневаются.

«Но решение принимает Конгресс, и поэтому Байден три совершенно разных сюжета объединяет в один. Это внутриполитическая логика», — подчеркнул эксперт.

При этом он не согласился с той точкой зрения, что теперь, когда США вынуждены тратиться на Израиль и Тайвань, они станут уделять меньше внимания Украине.

«США готовы платить деньги за то, чтобы Украина продолжала противоборство с Россией, — сказал он. — Израиль — это совсем иная задача. Это полноценный союзник США, выживание которого — стратегическая задача. По значимости для США Украина и Израиль несопоставимы. Тайвань — это системная задача, связанная с долгосрочным противоборством с Китаем».

Войтоловский объяснил, что Вашингтон взял курс на двойное военно-политическое сдерживание Китая и России — это стратегическая задача на долгую перспективу.

«И американцам хватит ресурсов на работу сразу по этим трём фронтам. Здесь нам не надо впадать в иллюзии и думать, что если загорится Ближний Восток, то США ослабят хватку на Украине», — сказал Войтоловский.

Впрочем, это не отменяет того факта, что украинская проблематика имеет большое значение для внутриполитических разногласий в США. И ключевой вопрос здесь в том, что каждая из партий попытается использовать эту тему в предстоящей президентской кампании.

«Всё-таки это деньги американских налогоплательщиков. И когда эти деньги уходят на войну за морями, то у налогоплательщиков возникают вопросы, — заметил Войтоловский. — Однако это не те средства, которые имели бы судьбоносное значение для американского бюджета».

Американист призвал не забывать, что США тратят на Украину десятки миллиардов долларов, но несерьёзность этих сумм становится очевидной, если мы вспомним, что госбюджет США превышает 6 трлн долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Байдена, американская помощь Израилю и Украине — это разумная инвестиция которая принесёт дивиденды будущим поколениям.

По информации NBC News, Байден запросит у Конгресса около 100 млрд долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, причём Киев получит 60 млрд в виде военной и гуманитарной помощи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рассуждения Байдена доказывают тот факт, что Вашингтон обманывал весь мир, рассуждая о борьбе за свободу и демократию, хотя на самом деле в Белом доме руководствовались расчётом.

При этом по данным опроса, проведённого телеканалом CBS News, политику администрации президента США Джозефа Байдена в отношении конфликта между Израилем и Палестиной не одобряет большая часть американцев.