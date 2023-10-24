Киев, 24 октября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Сложившаяся в Соединённых Штатах неопределённая ситуация с финансированием правительства США вызывает «большую обеспокоенность» в Киеве, завил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Эти политические потрясения в США вызывают большую обеспокоенность», — сказал он в интервью газете Financial Times.

Вместе с тем он выразил уверенность в долгосрочных обещаниях администрации президента США Джо Байдена оказывать помощь Киеву, а также в продолжающейся поддержке со стороны американского народа.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден 19 октября выступил с обращением к нации, в котором назвал разумной инвестицией военную помощь Украине и Израилю. На следующий день в Белом доме сообщили, что американский лидер запросил у Конгресса выделение из бюджета порядка $100 млрд, из которых на поддержку Киева планируется направить $61,3 млрд, а на помощь Тель-Авиву — $14,3 млрд.

Член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин на это заявила, что не поддержит такие траты. Она считает, что нужно заботиться о решении внутренних проблем. В сентябре в нижней палате уже отказались согласовывать бюджет, предусматривающий помощь Украине, в результате Байдену пришлось принимать временный бюджет, где не предусмотрено средств на поддержку Киева.