Володин: 75,9% иностранных компаний осталось в России
Спикер Госдумы Володин: 75,9% иностранных компаний осталось в России
Москва, 9 января, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Порядка 75,9% иностранных компаний на фоне санкций и специальной военной операции осталось в России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки», — отметил Володин в телеграм-канале.
При этом он отметил успехи отечественной промышленности в импортозамещении.
«Наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивают объёмы. Большой рост показало производство одежды (+42%). Увеличился выпуск лекарств (+15%)», — привел он статистику.
Председатель палаты парламента считает важным, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для её развития.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин 24 декабря подписал постановление о введении льготного режима работы предприятий, занимающихся импортозамещением в составе промышленных кластеров.
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