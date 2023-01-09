Москва, 9 января, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Порядка 75,9% иностранных компаний на фоне санкций и специальной военной операции осталось в России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки», — отметил Володин в телеграм-канале.

При этом он отметил успехи отечественной промышленности в импортозамещении.

«Наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивают объёмы. Большой рост показало производство одежды (+42%). Увеличился выпуск лекарств (+15%)», — привел он статистику.

Председатель палаты парламента считает важным, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для её развития.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин 24 декабря подписал постановление о введении льготного режима работы предприятий, занимающихся импортозамещением в составе промышленных кластеров.

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