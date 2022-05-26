Москва, 26 мая, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Без товаров люкс-класса страна не останется, даже с уходом ряда зарубежных компаний из России, заявил 26 мая президент Владимир Путин в ходе первого Евразийского экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отметив, что уход ряда западных компаний из России вовсе не проблема, ведь эти ниши займут отечественные компании, президент сказал, что российский бизнес, производство очень подросли.