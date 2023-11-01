Москва, 1 ноября, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Действия Израиля в секторе Газа выглядят не как полномасштабная военная операция, а как кампания по выдавливанию боевиков из северных районов, считает старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум 31 октября.

Yasser Qudih/ XinHua/Global Look Press

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что война против ХАМАС переходит к третьему этапу, предполагающему расширение наземного вторжения в сектор Газа.

Зелтынь объяснил, что Израиль долго тянул с началом наземного вторжения в сектор Газа, так как, во-первых, его отговаривали США, а во-вторых, сказывалась проблема большого количества заложников и ожидание того, что переговоры могут решить этот вопрос. Однако была и третья причина — до сих пор непонятно, что делать после того, как операция закончится. У Израиля нет политической цели. Плюс глава Палестины Махмуд Аббас заявил о неготовности брать сектор Газа под своё управление.

«В израильском политическом классе, в том числе и в военном истеблишменте, с самого начала присутствовало мнение, что надо не военную операцию проводить, а просто осуществлять блокаду. И то, что Израиль проводит сейчас, вряд ли можно назвать полномасштабной военной операцией. Это больше похоже на кампанию по выдавливанию боевиков из северных районов», — сказал востоковед.

Кроме того, он усомнился в том, что Израиль сможет выполнить цель, заявленную его премьер-министром, — уничтожение управленческого и военного потенциала ХАМАС.

«Эта задача достаточно сомнительная. Хотя бы потому, что это руководство находится за пределами сектора Газа. Не собирается же Израиль нападать на Катар», — объяснил Зелтынь.

По его словам, если смотреть на исторический опыт и на все предыдущие действия Израиля в секторе Газа, то логичнее всего выглядит прогноз, что военные ЦАХАЛ там многое разрушат и уйдут.

«Потому что даже самим израильтянам непонятно, как надо всё заканчивать», — подытожил Зелтынь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Нетаньяху, первым этапом войны с ХАМАС было блокирование сектора Газа. Вторым — нанесение бомбовых ударов. Кроме того, премьер-министр пообещал, что если в конфликт вмешается «Хезболла», то она получит такой удар, который даже не может себе представить.

Нетаньяху подчеркнул, что ЦАХАЛ, расширяя своё вторжение в сектор Газа, действует методично, поэтапно добиваясь прогресса.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают против прекращения огня в секторе Газа, так как это, по мнению Вашингтона, будет выгодно только ХАМАС.

Востоковед Артём Кирпичёнок констатировал, что Израиль не может вести военную операцию в секторе Газа без поддержки США. Кроме того, он считает, что штурм Газы может привести к совершенно непредсказуемым последствиям как в отношениях Израиля с соседними государствами, так и в смысле потерь, которые может понести израильская армия.