США объяснили позицию Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа
Вашингтон, 31 октября, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки выступают против прекращения огня в секторе Газа, так как это, по мнению Вашингтона, будет выгодно палестинскому движению ХАМАС. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 30 октября.
«Мы не считаем, что прекращение огня является сейчас правильным решением. По нашему мнению, прекращение огня пойдёт на пользу ХАМАС», — заявил Кирби.
Он подчеркнул, что власти Соединённых Штатов Америки абсолютно уверены в том, что ХАМАС является единственной стороной, которой «будет выгодно» введение режима прекращения огня в Газе.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн заявила, что Тель-Авив отверг резолюцию Генассамблеи ООН о перемирии в секторе Газа, назвав её «позорной».