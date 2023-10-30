Вашингтон, 31 октября, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки выступают против прекращения огня в секторе Газа, так как это, по мнению Вашингтона, будет выгодно палестинскому движению ХАМАС. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 30 октября.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Мы не считаем, что прекращение огня является сейчас правильным решением. По нашему мнению, прекращение огня пойдёт на пользу ХАМАС», — заявил Кирби.

Он подчеркнул, что власти Соединённых Штатов Америки абсолютно уверены в том, что ХАМАС является единственной стороной, которой «будет выгодно» введение режима прекращения огня в Газе.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн заявила, что Тель-Авив отверг резолюцию Генассамблеи ООН о перемирии в секторе Газа, назвав её «позорной».